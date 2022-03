Apple dévoilera de nouveaux Mac lors de sa keynote Peek Performance de ce mardi 8 mars. Dans une très longue Newsletter qui aborde par ailleurs une multitude de sujets (dont le retrait d’Apple de Russie), l’analyste Mark Gurman pose ses prévisions sur la table. Le plus probable reste donc la présentation d’un Mac mini équipé d’un processeur M1 Pro/M1 Pro Max, mais Gurman estime qu’il y a aussi de bonnes chances qu’Apple puisse dévoiler un MacBook Pro 13 pouces équipé des mêmes puces.

Le MacBook Pro M2 ne semble du coup plus aussi certain pour la conférence, même si Gurman estime que la firme de Cupertino est en pleine phase de test de plusieurs machines équipées de la nouvelle génération de puces Apple Silicon, sous macOS 12.3 en version bêta, macOS 12.4 et macOS 13. Pour Gurman, un nouvel iMac Pro et un Mac Pro « Apple Silicon » sont bien dans les tuyaux, mais il y a peu de chances de les voir présentés lors de la keynote de ce mardi.

Le « one more thing » de la keynote pourrait concerner un moniteur de toute nouvelle génération… ou le Mac Studio (dont on ne connait toujours pas la nature). Et bien évidemment, Gurman rappelle aussi ce qui est presque certain, soit la présentation d’un iPhone SE SG et d’un iPad Air 5G équipé d’un processeur A15

Pour la liste des produits les plus susceptibles d’être dévoilés demain, c’est par ici.