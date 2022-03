Apple tiendra le 8 mars une keynote pour dévoiler plusieurs produits, c’est l’occasion de faire un résumé de ce qui devrait être annoncé lors de cette conférence. Il y aura notamment un nouvel iPhone.

iPhone SE 5G

La keynote du 8 mars sera l’occasion pour Apple d’annoncer son nouvel iPhone SE. Ce modèle devrait conserver le design du modèle actuel, qui est lui-même basé sur l’iPhone 8. Il faut donc toujours s’attendre à un écran LCD de 4,7 pouces, des bordures autour de l’écran, un bouton Home et Touch ID. La charge sans fil sera également supportée, mais il ne devrait pas avoir le support du MagSafe contrairement aux iPhone 13.

Sous le capot, le nouvel iPhone SE aurait le droit à la puce A15, la même qui équipe les iPhone 13. Ainsi, le nouveau modèle aura la même puissance. Nous aurions également le droit à 64, 128 et 256 Go de stockage. Autre nouveauté : le support de la 5G.

Qu’en est-il de la photo ? Il n’y a pas eu beaucoup de rumeurs à ce sujet. Il est possible qu’Apple propose le même capteur grand-angle que l’iPhone 13, mais ce point reste à confirmer. Côté prix, il est fort probable que ce soit similaire au modèle existant (qui débute à 489 euros).

iPad Air 5

Apple compterait également profiter de sa keynote du 8 mars pour présenter l’iPad Air 5. Là aussi, le design ne changerait pas par rapport au modèle existant. Les différences seraient sous le capot avec la puce A15, le support de la 5G et un capteur photo ultra grand-angle de 12 mégapixels avec le support du système Cadre centré. Celui-ci se charge de suivre la tête de l’utilisateur pendant les appels vidéo afin que le visage soit toujours au centre. Aussi, on retrouverait un flash True Tone avec quatre LED.

Mac mini M1 Pro et M1 Max

Un autre produit annoncé serait un nouveau Mac. Plusieurs indices font penser qu’il s’agira d’un nouveau Mac mini avec les puces M1 Pro et M1 Max, les mêmes que l’on retrouve dans les MacBook Pro de 14 et 16 pouces ayant vu le jour à l’automne.

Et contrairement aux iPhone SE 5G et iPad Air 5, le nouveau Mac mini aurait le droit à un nouveau design général. Il serait question d’un nouveau châssis avec un matériau « façon plexiglas » et le reste en aluminum. Apple proposerait également plusieurs coloris. Côté connectiques, il y aurait quatre ports Thunderbolt/USB-C, deux ports USB-A, un port Ethernet et un port HDMI. D’autre part, le port de charge magnétique, le même que l’on retrouve sur l’iMac M1, serait présent.

Nouveau MacBook Pro de 13 pouces

Pour le coup, cette information est à prendre avec des pincettes. Il se murmure qu’Apple profiterait de sa keynote du 8 mars pour annoncer un nouveau MacBook Pro de 13 pouces. Il aurait le droit à la puce M2. Celle-ci serait plus puissante que la puce M1, mais moins performantes que les puces M1 Pro et M1 Max. En outre, Apple retirerait la Touch Bar, comme sur les modèles de 14 et 16 pouces.

Nouveaux coloris pour les coques iPhone

Le printemps arrive, c’est l’occasion pour Apple de lancer de nouvelles coques pour iPhone. Elles ont fuité il y a quelques jours, voici à quoi elles ressemblent.

Nouvelles mises à jour logicielles

Apple va détailler la sortie d’iOS 15.4 sur iPhone, iPadOS 15.4 sur iPad, macOS 12.3 sur Mac, watchOS 8.5 sur Apple Watch et tvOS 15.4 sur Apple TV. Ces versions sont bêta depuis janvier.

Nous n’aurons peut-être pas la version stable le 8 mars. En revanche, il y a très fort à parier qu’Apple proposera la release candidate, à savoir la version finale à destination des développeurs. La version finale pour le public devrait logiquement arriver dans les jours qui suivront.

Comment suivre la keynote ?

La keynote pourra être suivie sur iPhoneAddict ou depuis notre application iAddict sur iPhone et iPad (Lien App Store – Gratuit) en se rendant dans la section Keynote. La conférence débutera à 19 heures (heure française).