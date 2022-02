Le printemps débute bientôt et Apple profitera de cette saison pour lancer de nouveaux coloris pour les coques MagSafe à destination des iPhone 13. Une photo dévoile déjà les coques en question.

Bientôt de nouvelles coques MagSafe pour l’iPhone 13

Si l’on en croit la fuite venant de Majin Bu, Apple proposera quatre nouveaux coloris pour les coques MagSafe des iPhone 13 : jaune, orange, bleu et vert foncé. Certaines coques existantes sont proches des nouveaux modèles, mais ont des nuances au niveau des couleurs.

Le fait que les coques ont fuité et qu’il y a déjà l’emballage qui va avec suggère fortement que le lancement est pour bientôt. Les rumeurs font état d’une keynote pour le 8 mars avec notamment la présentation du nouvel iPhone SE. On peut facilement imaginer qu’Apple va profiter de cette conférence pour toucher deux mots concernant les nouveaux coloris des accessoires.

A priori, il y aura quatre nouveaux coloris et rien de plus. Pour rappel, Apple facture 55 euros les modèles en silicone et 65 euros les modèles en cuir. Il y a peu de chance que le prix baisse avec l’arrivée des nouveaux modèles.