Apple a officialisé sa keynote du 8 mars 2022 en envoyant les cartons d’invitation. Sans surprise, la conférence se tiendra exclusivement en ligne avec une vidéo pré-enregistrée. Elle débutera à 19 heures (heure française).

Keynote Apple officialisée pour le 8 mars !

Les différentes rumeurs et autres fuites suggèrent très fortement qu’Apple profitera de sa keynote du 8 mars pour présenter son nouvel iPhone SE. Celui-ci devrait avoir le même design que le modèle ayant vu le jour en 2020. La différence se fera sous le capot avec normalement la puce A15 (la même que l’on retrouve dans les iPhone 13) et le support de la 5G. Ce serait ainsi le premier iPhone SE à supporter le nouveau réseau mobile pour toujours plus de débit.

Le smartphone ne sera pas seul. Toujours si l’on s’en tient aux rumeurs, Apple devrait dévoiler l’iPad Air 5. Lui aussi devrait garder le design de la génération existante. Ses nouveautés seraient une puce plus puissante, le support de la 5G et un capteur photo ultra grand-angle de 12 mégapixels avec le support du système Cadre centré.

Une autre annonce serait au moins un nouveau Mac. Plusieurs indices font comprendre qu’il s’agira d’un nouveau Mac mini avec les puces M1 Pro et M1 Max, les mêmes que l’on retrouve dans les derniers MacBook Pro de 14 et 16 pouces.

Rendez-vous donc le 8 mars 2022 pour la keynote d’Apple. Elle sera à suivre en direct sur iPhoneAddict.