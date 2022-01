Mac : la transition vers l'Apple Silicon va se boucler en 2022

Apple va continuer de basculer ses Mac qui ont actuellement des processeurs Intel vers ses puces Apple Silicon, et la transition devrait se boucler en 2022. Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, cela pourrait être bouclé d’ici la WWDC en juin.

La transition vers Apple Silicon bouclée d’ici la WWDC 2022 ?

Apple préparerait actuellement un nouveau Mac Pro, un Mac mini plus puissant et un nouvel iMac Pro, tous avec des puces Apple Silicon et non des processeurs Intel.

Dans le détail, la société de Cupertino préparerait un Mac Pro plus petit que le modèle actuel avec jusqu’à 40 cœurs au niveau du processeur et 128 cœurs au niveau de la partie graphique. Il n’y a pas de nouveaux détails concernant le Mac mini plus puissant et l’iMac Pro plus grand.

Dans tous les cas, nous devrions avoir le droit à plusieurs nouveaux Mac d’ici le mois juin. Le premier à débarquer pourrait bien être le Mac mini. Après tout, il y avait eu des rumeurs annonçant un lancement au dernier trimestre de 2021. Peut-être qu’il y a eu un léger retard et que ce sera pour le premier trimestre de 2022. L’iMac Pro pourrait suivre au printemps. Quant au Mac Pro, Apple pourrait bien faire une présentation en juin lors de la WWDC.

Nouveaux MacBook Air M2 et MacBook Pro

Dans la foulée, Mark Gurman réitère qu’Apple va proposer en 2022 un MacBook Air qui aurait un nouveau design et la puce M2, ainsi qu’un nouveau MacBook Pro plus abordable et moins performant que les derniers en date qui ont les puces M1 Pro/Max.

A priori, la puce M2 sera légèrement plus rapide que la puce M1 qui a vu le jour à la fin 2020 sans que ce soit un changement radical. Il y aurait toujours huit cœurs au niveau du processeur (quatre cœurs performances et quatre cœurs efficients). Ce serait un peu mieux au niveau de la partie graphique avec neuf ou dix cœurs, contre sept ou huit avec la puce M1.