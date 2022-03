Le pourcentage a de quoi donner le tournis à Apple. Si l’on en croit un sondage réalisé par la société SellCell auprès de 2549 citoyens américains adultes, 40% des utilisateurs d’iPhone (tous modèles confondus) envisageraient sérieusement l’achat d’un iPhone SE 3, le nouveau modèle d’iPhone SE qu’Apple dévoilera sans doute lors de la keynote de ce mardi 8 mars ! Sur ce panel d’acheteurs potentiels de l’iPhone SE 3, 24% prévoiraient d’en faire leur smartphone principal, et 16% leur smartphone secondaire. Plus étonnant, 10,9% achèteraient le SE 3 pour un enfant, 10,2% pour leur partenaire de vie, et 7,8% pour un grand parent ou un autre membre de la famille. L’iPhone SE serait-il l’iPhone du « cadeau » par excellence ?

Pour la majorité des acheteurs potentiels, le principal facteur d’achat du SE 3 reste son prix, suivi par la connexion 5G (15,2%), le form-factor plus compact (11,3%) et même la présence d’un bouton Touch ID pour 6,7% des utilisateurs interrogés ! Les acheteurs de l’iPhone SE 3 utiliseraient actuellement à 11,5% un iPhone 11, suivis par l’iPhone XR (6,8%), l’iPhone 12 (6,7%) et une multitude de modèles différents (de l’iPhone 6 à l’actuel iPhone 13 Pro Max).

Concernant en revanche les utilisateurs qui ne souhaitent pas se procurer cet appareil dans un avenir plus ou moins proche, 66,2% de ces derniers affirment qu’ils se satisfont parfaitement de leur modèle actuel, 9,3% attendent plutôt le lancement de l’iPhone 14/14 Pro, 4,1% estiment que l’écran du SE est trop petit, et 3% tout rond jugent que le mobile ne fait pas assez haut de gamme.