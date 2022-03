L’information avait déjà fuité dans les documents financiers du groupe, mais cette fois, la confirmation officielle a lieu sur le site même du studio : Blizzard confirme donc en deux lignes que la licence Warcraft aura droit, pour la première fois de sa petite histoire, à une version sur mobile ! Blizzard n’en dit pas plus pour l’instant et se contente d’indiquer que de nouveaux détails sur cette version seront publiés dans le courant du mois de mai. On ne sait donc encore rien d’officiel sur ce titre à venir, mais quelques « fuites » laissent entendre que ce Warcraft mobile ne sera pas l’adaptation d’un jeu Warcraft existant et repartira donc sur de nouvelles bases.

Il ne reste plus qu’à espérer qu’en terme de « nouvelles bases », Blizzard n’entend pas seulement blinder son jeu de mécaniques free-to-play, et que la réalisation sera réellement à la hauteur des performances actuelles de nos mobiles (et encore plus de nos iPhone boosté aux puces Ax).