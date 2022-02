Activision-Blizzard n’a même pas eu à en faire l’annonce officielle : les documents financiers du groupe pour le Q4 2021 confirment qu’un jeu mobile situé dans le lore de Warcraft arrivera bien dès cette année sur iOS et Android. Le studio Blizzard a donc sur le feu deux jeux mobiles en 2022, soit le moyennement attendu Diablo Immortal et ce jeu Warcraft dont on ne sait encore pas grand chose à vrai dire, si ce n’est qu’il ne s’agira pas de l’adaptation mobile d’un titre existant (pas de WoW sur iPhone donc, désolé).

En l’absence de toute information sur le sujet (pas même l’annonce d’une bêta en vue), et au vu de la communication plutôt fournie sur Diablo Immortal, on peut raisonnablement douter que ce Warcraft mobile soit réellement prêt pour cette année, d’autant plus que la pandémie de Covid continue de faire des ravage aux Etats-Unis et pourrait donc perturber le cycle des développements en cours.