Il y a eu du lourd, du très lourd cette semaine sur iOS/iPadOS. Resident Evil Village (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) est disponible sur nos iPhone/iPad, et la chaine YouTube MMR a eu l’excellente idée de faire un petit test de performances de la version iPad du jeu. Conclusion, c’est vraiment impressionnant au plan graphique, même si le frame rate a tendance à ramer vers les 20 fps avec toutes les options graphiques activées (sinon on grimpe aux alentours des 45 tps avec déjà un visuel plus qu’acceptable. Le joystick virtuel est une horreur à utiliser (les manettes sont impératives), et il n’est pas possible de basculer l’affichage de l’iPad sur le moniteur d’un Mac par exemple, ce qui est tout de même décevant. Pour rappel, le tarif du jeu de base (en in-app) est de 15,99 euros (-60% durant une courte période), le DLC est à 9,99 euros et le Pass pour boutique spéciale est à 1,99 euro.



Football Manager 2024 Touch est disponible sur Apple Arcade (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad). Le service par abonnement d’Apple récupère donc la version la plus complète du jeu de micro gestion de club de foot, avec notamment un aperçu des matchs en 3D nettement plus réaliste encore que dans la version précédente.

Netflix de son côté a droit à Football Manager 2024 Mobile (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), avec une vue des matchs nettement plus sobre que son homologue Touch, mais tout l’aspect gestion est bien présent. Pour rappel, il faut être abonné Netflix pour en profiter.



Mélange de Moba et de Battle Royale, Warcraft Rumble est enfin disponible sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Le jeu propose les personnages/monstres bien con nus de la franchise sous forme de figurines à jouer. C’est mignon, mais ça en veut aussi beaucoup à votre portefeuille.



Après avoir essaimé sur consoles et PC, le plateformer Ugly s’annonce sur mobile. Ce titre indé particulièrement original est un jeu de plateforme et de puzzle dont la mécanique de base consiste dans la capacité du personnage principal à diviser un niveau en deux parties et à créer une image miroir de lui-même. Le joueur pourra ensuite contrôler ce « clone-miroir » en même temps que son propre personnage.



Et pour la bonne bouche, un superbe trailer de Kingdom Hearts Missing-Link, le RPG « GPS-based » :