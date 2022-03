Si l’on en croit le blogueur sud coréen yeux1122, l’iPhone SE 3 pourrait réserver quelques belles surprises. yeux1122 récapitule ainsi les specs de l’iPhone SE 3 que l’on connait déjà (A15, écran 4,7 pouces, 4 Go de RAM, capteur photo amélioré), prix de base de 399 dollars) mais rajoute aussi à cette liste plusieurs infos de son cru, et notamment la prise en charge de la recharge MagSafe, à contrario donc des prévisions de la plupart des analystes (pour ces derniers, l’iPhone SE 3 sera bien compatible avec la recharge par induction Qi, mais sans MagSafe).

Et ce n’est pas tout puisque notre blogueur annonce aussi une batterie de plus grande capacité ainsi qu’un boitier Ceramic Shield garantissant une plus grande solidité et une meilleure résistance aux chocs. yeux1122 étant un nouveau venu dans la sphère des « leakers Apple », il est toutefois bien difficile de savoir si l’on doit accorder du crédit à ces rumeurs de dernière minute. La keynote Peek Performance d’Apple démarrera à 19 heures, heure de Paris.