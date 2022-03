La keynote d’Apple a lieu ce soir à 19 heures et des rumeurs de dernières minutes font leur apparition concernant l’iPad Air 5. Ce matin, nous avons appris que la tablette aurait le droit à la puce M1 et non à la puce A15. Voilà maintenant qu’il est question de la RAM et du stockage.

Un iPad Air 5 proche de l’iPad Pro

Si l’on en croit le leaker Yeux1122 (qui a déjà eu de bonnes informations), l’iPad Air 5 de base aura le droit à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. En comparaison, le modèle actuel comprend 4 Go de RAM et 64 Go de stockage pour le modèle de base. Autant dire qu’il y a un gain non négligeable, tout particulièrement au niveau de la mémoire vive. Cela rappelle d’ailleurs l’iPad Pro de base de 2021 qui embarque lui aussi 8 Go de RAM et 128 Go de stockage.

En soi, le nouvel iPad Air va avoir plusieurs points communs avec l’iPad Pro. Ce dernier gardera malgré tout quelques éléments, dont un meilleur écran (Mini-LED et ProMotion pour l’affichage jusqu’à 120 Hz), Face ID à la place de Touch ID et le scanner LiDAR. Mais il est vrai que les deux tablettes seront proches. On peut donc se douter qu’un nouvel iPad Pro verra le jour en 2022 pour mieux se différencier.

