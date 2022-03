Apple profitera de sa keynote de ce mardi pour notamment annoncer l’iPad Air 5 et ce modèle aurait le droit à la puce M1, selon les informations de dernière minute de 9to5Mac.

Une puce M1 pour de la puissance avec l’iPad Air 5

Le choix de la puce M1 pour l’iPad Air 5 peut surprendre. En effet, les rumeurs avaient jusqu’à présent parlé de la puce A15, à savoir la même que l’on retrouve dans les différents iPhone 13 et dans l’iPad mini 6. Mais voilà qu’Apple aurait finalement décidé de mettre le même processeur que l’on retrouve dans les Mac récents et dans le dernier iPad Pro en date.

En matière de performances, la puce M1 est environ 50% plus rapide que l’A15 et 70% plus puissante que l’A14 (celle de l’iPad Air existant). Alors que l’A15 dispose d’un processeur à 6 cœurs et d’une puce graphique à 5 cœurs, la M1 est dotée d’un processeur à 8 cœurs et d’une puce graphique à 7 cœurs, ainsi que de 8 Go de RAM dans sa configuration la plus basse.

Autant de puissance dans un iPad qui est censé être un milieu de gamme peut surprendre. Mais l’iPad Pro garde malgré tout des avantages, dont l’écran Liquid Retina XDR et ProMotion (affichage variable jusqu’à 120 Hz). Et il ne faut pas oublier que l’iPad Pro avec la puce M1 a vu le jour il y a 10 mois maintenant. On peut se douter qu’un nouveau modèle avec la puce M2 arrivera d’ici quelques mois, avec encore plus de puissance.