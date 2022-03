Les futurs iPad avec des écrans OLED se confirment une nouvelle fois. Selon The Elec, LG prépare en ce moment de tels écrans à destination de tablettes d’Apple avec des tailles de 11 et 12,9 pouces. Cela correspond aux iPad Pro.

Des écrans OLED sur les iPad de 2024

LG est actuellement en compétition avec Samsung pour les écrans OLED des futurs iPad. Le premier aurait réussi à obtenir les droits pour ce qui est de l’iPad de 12,9 pouces et cherche maintenant à s’occuper de l’écran du modèle de 11 pouces.

Apple voudrait avoir une structure en tandem à deux étages pour les écrans OLED avec une utilisation pour de futurs modèles d’iPad. Cette structure tandem à deux étages permet aux dalles d’avoir une luminosité deux fois plus importante et une durée de vie quatre fois plus longue que les dalles OLED à une seule couche. Apple prévoit par ailleurs d’appliquer des transistors à couche mince (TFT) en oxyde polycristallin à basse température (LTPO) sur les écrans.

Il faudra visiblement attendre encore un peu avec de découvrir les premiers iPad avec un écran OLED. Selon The Elec, Apple espère une première disponibilité à partir de 2024. Et tout porte à croire que les iPad Pro seront les premiers modèles à en bénéficier. Pour rappel, Apple utilise déjà des écrans OLED sur ses iPhone et Apple Watch.