Les ultimes fuites, les ultimes rumeurs avant la keynote. Si l’on en croit le journaliste Mark Gurman, généralement assez bien renseigné, Apple ne présenterait pas de MacBook Pro M2 lors de sa keynote Peek Performance qui doit démarrer d’ici quelques heures. Il s’agit moins ici d’un bruit de couloir que de la conviction profonde de Gurman, qui juge étrange qu’Apple puisse présenter un Mac avec processeur M2 à côté du Mac mini et du Mac Studio équipés eux de processeurs Apple M1 Pro/Max. Forcément, la comparaison inévitable de performances entres les nouveautés présentées pourrait faire perdre de l’intérêt aux Mac « uniquement » équipés de M1.

Another note: I think it will be odd for the M2 to be announced alongside an M1-series Mac mini/Mac Studio/Small Mac Pro — so maybe we should look for that as part of the May-June cycle. On the other hand, Apple is testing M2 Macs (8 CPU/10 GPU cores) against App Store apps now.

— Mark Gurman (@markgurman) March 7, 2022