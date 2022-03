Apple ne devrait pas changer les bordures autour de l’écran des iPhone 14, celles-ci serait identiques à celles des iPhone 13. C’est en tout cas ce qu’annonce le leaker Yeux1122.

Pas d’amélioration pour la taille des bordures d’écran avec l’iPhone 14

Les iPhone 12 avaient eu le droit à des bordures un peu plus fines par rapport aux iPhone 11. Cela avait permis d’avoir un peu plus d’espace au niveau de l’affichage. Cela n’a pas évolué entre les iPhone 12 et les iPhone 13, et ça ne devrait toujours pas changer cette année avec les iPhone 14.

Ce serait du moins le cas pour les iPhone 14 de 6,1 pouces et « iPhone 14 Max » de 6,7 pouces. Apple pourrait essayer de réduire la taille des bordures avec ses iPhone 14 Pro de 6,1 pouces et iPhone 14 Pro Max de 6,7 pouces. Mais ce serait de toute façon très léger et il est fort probable que la plupart des utilisateurs ne verront pas une différence à l’œil nu.

Dans le même temps, le compte Twitter Majin Bu a publié une image de ce qui est annoncé pour être un premier aperçu des films de protection pour les iPhone 14 et iPhone 14 Pro Max. « Les bordures ont l’air très fines », dit-il.

The edges look very thin — Majin Bu (@MajinBuOfficial) March 7, 2022

Il faudra attendre le second semestre de 2022 pour découvrir les iPhone 14. Apple devrait logiquement les annoncer lors d’une keynote au mois de septembre.