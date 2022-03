Apple a annoncé la date de sortie pour la version finale iOS 15.4, macOS 12.3, watchOS 8.5 et tvOS 15.4. Ce sera la semaine prochaine. Le fabricant ne donne pas encore un jour précis. Ce soir, les développeurs ont accès à la release candidate.

Apple communique la date de sortie pour ses mises à jour

Il y a plusieurs nouveautés dans iOS 15.4. Nous pouvons notamment citer la possibilité d’utiliser Face ID avec un masque. Cela nécessite d’avoir un iPhone 12 au minimum. Il y a également l’arrivée de Commande universelle (Universal Control), en lien avec macOS 12.3 sur Mac. En outre, on retrouve de nouveaux Emojis et plus encore.

Du côté de macOS 12.3, la principale nouveauté est l’arrivée de Commande universelle (Universal Control). Pour watchOS 8.5, il s’agit des nouveaux Emojis. Pour sa part, tvOS 15.4 ajoute la prise en charge des réseaux Wi-Fi captifs, ce qui signifie qu’un iPhone ou un iPad peut être utilisé pour connecter votre Apple TV à des réseaux qui nécessitent des étapes de connexion supplémentaires, comme dans les chambres d’hôtel. La mise à jour ajoute également une file d’attente directement dans le lecteur vidéo pour faciliter le passage d’un programme à l’autre. Cela vous permet de sélectionner votre file d’attente sans avoir à revenir à l’écran d’accueil.

Rendez-vous donc la semaine prochaine pour télécharger la version finale d’iOS 15.4, macOS 12.3, watchOS 8.5 et tvOS 15.4.