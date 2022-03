Suite à la keynote, Apple propose la release candidate d’iOS 15.4 sur iPhone et d’iPadOS 15.4 sur iPad. Cette version est entre les mains des développeurs. La version finale équivalente pour le grand public arrivera la semaine prochaine.

Disponibilité de la release candidate d’iOS 15.4

Il y a plusieurs nouveautés dans iOS 15.4. Nous pouvons notamment citer la possibilité d’utiliser Face ID avec un masque. Cela nécessite d’avoir un iPhone 12 au minimum. Il est toutefois vrai que cette fonctionnalité aurait été plus intéressante il y a quelques mois, voire quelques trimestres en arrière. En France par exemple, le port du masque ne sera plus obligatoire à compter du 14 mars.

Parmi les autres nouveautés intéressantes, nous pouvons citer l’arrivée de Commande universelle (Universal Control), en lien avec macOS 12.3 sur Mac. Il suffit désormais d’un seul clavier avec souris ou trackpad pour contrôler un Mac et un iPad, ou même plusieurs. Déplacez le curseur de votre Mac à votre iPad. Tapez du texte sur votre Mac et voyez-le s’afficher sur votre iPad. Et vous pouvez même glisser du contenu d’un Mac à un autre.

La mise à jour apporte également de nouveaux Emojis, prépare le terrain pour la fonction Tap to Pay, une nouvelle voix pour Siri (en anglais) et ajoute une alerte pour limiter l’espionnage avec les AirTags.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez télécharger la release candidate d’iOS 15.4.