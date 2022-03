Le Mac Studio commence à arriver timidement dans les boutiques. Le surpuissant petit boitier est désormais proposé en précommande à la FNAC, et ce dans les versions M1 Max et M1 Ultra. Deux configurations sont ici proposées, à 2300 euros pour le Mac Studio M1 Max et à 4600 euros pour le modèle équipé d’un M1 Ultra. Les livraisons démarreront le 18 mars (si les stocks sont disponibles à cette date).

Pour rappel, le Mac Studio avec processeur M1 Ultra est équipé de 64 Go de RAM et d’une unité de stockage SSD de 1 To. Le Mac Studio avec M1 Max embarque 32 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD.

On trouve aussi le Mac Studio M1 Max chez Boulanger (2300 euros toujours) ainsi que le modèle M1 Ultra (4600 euros). Les configurations sont les mêmes qu’à la FNAC. Le site ne donne en revanche aucune date de dispo pour le moment.