Lors de la commande du nouveau Studio Display d’Apple, l’acheteur doit choisir entre différentes options de montage, soit un support d’écran classique (inclinaison d’avant en arrière), un support inclinable et réglable en hauteur, et un adaptateur VESA. Il faudra être bien sûr de son choix étant donné qu’Apple précise sur la page produit du Studio Display que le type de support est directement intégré à la coque de l’écran et n’est donc pas interchangeable !

De gauche à droite : support de base, support inclinable et réglable en hauteur et enfin le Studio Display directement sur le mur avec un adaptateur VESA. A noter que le choix du support réglable en hauteur engendre un surcoût à l’achat de 400 euros

L’avertissement est clair : « Chaque support ou adaptateur de montage est intégré. Ils ne sont pas interchangeables, il est donc important de prendre en compte les besoins de votre espace de travail au moment de l’achat ». Il est tout de même dommage qu’un moniteur de ce tarif, quelles que soient ses qualités par ailleurs, ne soit pas un peu plus modulable. Après tout, l’utilisateur a aussi le droit de modifier son environnement de travail et donc de revoir le type de support le mieux adapté pour son moniteur. Le Studio Display est disponible en préco, les livraisons démarrant le 18 mars (s’il y a du stock).