Le Studio Display est le nouvel écran d’Apple. Il débute à 1 749 euros, mais il faudra se passer la chiffonnette. En effet, Apple ne la fournit pas avec le modèle à ce prix.

Pas de chiffonnette avec le Studio Display de base

Sur son site, Apple fait savoir que seul le Studio Display avec le verre nano-texturé, à savoir le modèle qui coûte 1 999 euros, a le droit à une chiffonnette dans le carton. Pour ceux qui prennent le modèle standard, il faudra acheter séparément la chiffonnette. Celle-ci est vendue pour la coquette somme de 25 euros.

Un tel prix peut faire sourire, tout particulièrement pour un tel accessoire. Et pourtant, le succès fut au rendez-vous. En effet, Apple a affiché une rupture de stock peu de temps après la commercialisation de la chiffonnette. Tout va bien désormais, un exemplaire commandé aujourd’hui sera livré demain. « Constituée d’un matériau non abrasif doux au toucher, la chiffonnette nettoie n’importe quel écran Apple, y compris ceux en verre nano‑texturé, de façon efficace et sûre », indique Apple.

Pour rappel, la chiffonnette a fait ses débuts avec l’écran Pro Display XDR. Celui-ci coûte 5 499 euros. D’ailleurs, c’était le seul moyen d’avoir l’accessoire, jusqu’à qu’Apple se mette à le vendre séparément.