C’est une petite surprise : outre son processeur A15 et sa compatibilité 5G, l‘iPhone SE 3 disposerait d’une bien meilleure autonomie que son prédécesseur, sans que cela signifie pour autant que la batterie ait gagné en capacité. Ainsi, la fiche produit de l’appareil indique jusqu’à 15 heures d’autonomie en lecture vidéo, jusqu’à 10 heures en streaming vidéo et jusqu’à 50 heures en lecture audio, des chiffres qui rapprochent l’iPhone SE 3 de l’iPhone 12 mini en terme d’endurance.

Apple ne fournissant aucune info sur la batterie, il est possible de pencher vers une meilleure optimisation des tâches (le A15 serait moins énergivore à tâche équivalente)… ou vers une batterie de plus grande capacité. La fiche descriptive du SE indique aussi que l’appareil récupère « Jusqu’à 50 % de charge en 30 minutes9 avec un adaptateur 20 W ou plus ».

L’iPhone SE sera disponible en précommande dès le vendredi 11 mars à partir de 529 euros pour la version 64 Go (prix en augmentation par rapport au précédent modèle).