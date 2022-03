Apple TV+ annonce aujourd’hui un documentaire concernant Lewis Hamilton, le célèbre pilote de Formule 1 qui roule chez Mercedes depuis 2013 et qui est septuple champion du monde.

Un documentaire sur Lewis Hamilton, prochainement sur Apple TV+

Le documentaire comprendra un accès complet à Lewis Hamilton et à son équipe, sur et en dehors de la piste, ainsi que des interviews d’invités de premier plan. Voici comment Apple décrit le pilote pour le documentaire :

Lewis Hamilton a ouvert une voie inexplorée sur le plan professionnel, social et culturel, et a transformé le sport à l’échelle mondiale. Issu d’une famille de la classe ouvrière, Lewis a réussi dans un sport où les chances étaient contre lui mais où son talent a brillé, lui permettant de dominer le sport pendant plus d’une décennie. Hamilton est actuellement le seul pilote noir à courir en Formule 1. Il a accepté ce qui le rendait différent et son ascension au sommet de sa carrière l’a amené à s’engager farouchement à utiliser sa plateforme pour influencer un changement positif pour les générations futures.

Le documentaire sera produit par Lewis Hamilton, Penni Thow, Box to Box Films et One Community. Richard Plepler est producteur exécutif par le biais de sa société Eden Productions et Scott Budnick sera également producteur exécutif. Matt Kay sera le réalisateur.

Apple TV+ ne donne pas encore une date de sortie pour le documentaire sur Lewis Hamilton.