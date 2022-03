L’iPhone SE (3) dispose du même processeur que les iPhone 13 et 13 Pro, soit un Bionic A15 épaulé par 4 Go de RAM. Malgré ce gros boost de puissance, il était légitime de se demander si Apple n’avait pas bridé la puce du modèle SE, comme cela a déjà été le cas par le passé (avec l’iPad mini 6 notamment). Bonne nouvelle donc, un benchmark Geekbench 5 vient de tomber, et il montre que l’iPhone SE (nom d’identifiant produit iPhone 14,6) affiche globalement les mêmes performances que les iPhone 13 sur les tests mono-coeur, soit 1695 pts. Un écart beaucoup plus net est cependant visible sur le test multicœurs puisque l’iPhone SE atteint 4021 points contre près de 4600 points pour l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro !

Se pourrait-il que le A15 du SE dispose d’un coeur de moins ? A priori l’écart en multicœurs n’est pas dû à une différence de fréquence d’horloge puisque le test mono-coeur ne montre aucune différence notable. Pour rappel, l’iPhone 13 Pro dispose d’un coeur de GPU en plus (mais normalement cela ne devrait pas trop compter dans un bench Geekbench 5) et de plus de RAM.

L’iPhone SE sera disponible en précommande dès demain 11 mars au prix de 459 euros.