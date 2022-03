En plus de l’iPhone SE 3 (2022) et des iPhone 13 avec le coloris vert, Apple lance les précommandes pour l’iPad Air 5. Les premières livraisons pour la tablette se feront dès le 18 mars. Ce sera du moins le cas pour ceux qui commandent rapidement. Il faut donc faire vite pour espérer avoir un modèle prêt dans une semaine.

Apple a annoncé son nouvel iPad en début de semaine lors d’une keynote. La tablette reprend le design du modèle précédent, il n’y a pas de changement à ce niveau. On retrouve toujours un écran LCD de 10,9 pouces qui occupe une bonne partie de la surface avant et Touch ID au niveau du bouton supérieur. Les changements sont à retrouver sous le capot. Nous avons le droit à la puissante puce M1 (que l’on retrouve dans l’iPad Pro et certains Mac), le support de la 5G, un capteur photo frontal de 12 mégapixels qui se veut ultra grand-angle avec le support du système Cadre centré et un port USB-C deux fois plus rapide (avec des débits de transfert jusqu’à 10 Gb/s).

Où précommander l’iPad Air 5 (2022)

L’iPad Air 5 Wi-Fi est disponible en précommande au prix de 699 euros avec 64 Go ou 869 euros avec 256 Go. Pour la variante Wi-Fi + 5G, les prix pour le même stockage sont 869 euros et 1 039 euros. Il est possible de précommande un exemplaire sur l’Apple Store en ligne ou chez les revendeurs suivants :