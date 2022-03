L’Australie a connu d’importantes inondations ces derniers jours, tout particulièrement au Queensland, un État à l’Est du pays. Il y a eu plusieurs morts et de nombreux dégâts matériels à la suite de pluies diluviennes dans la région. Des milliers de personnes ont également dû quitter les lieux. Elles peuvent depuis peu revenir sur place.

Tim Cook a réagi sur Twitter aux inondations en Australie et a annoncé qu’Apple fera un don pour aider les secours. Voici ce que le patron d’Apple a tweeté : « Alors que la côte est de l’Australie doit faire face à l’impact d’inondations historiques d’une ampleur dévastatrice, nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes touchées et Apple fera un don pour les secours ».

As the east coast of Australia contends with the impact of historic flooding on a devastating scale, our hearts go out to everyone affected and Apple will be donating to relief efforts.

