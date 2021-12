Apple fera un don qui viendra directement aider les secours suite aux importantes tornades qui ont eu lieu aux États-Unis et qui ont fait des dizaines de morts. En tout, au moins 83 décès ont été recensés à travers cinq États selon les dernières données.

Un don d’Apple pour les secours après les tornades aux États-Unis

C’est Tim Cook qui a annoncé le don dans un message sur Twitter. Le tweet du patron d’Apple indique :

Nous sommes de tout cœur avec toutes les personnes touchées par les intempéries et les tornades dévastatrices qui ont frappé le Sud et le Midwest. Apple fera un don pour soutenir les secours sur le terrain.

Our hearts go out to all those affected by the devastating weather and tornadoes across the South and Midwest. Apple will be donating to support relief efforts on the ground. — Tim Cook (@tim_cook) December 11, 2021

Comme à chaque annonce de don, Tim Cook ne donne aucune information sur le montant.

Ce samedi, Joe Biden a déploré « l’une des séries de tornades les pires » de l’histoire des États-Unis au vu des 83 morts et de plusieurs villes ravagées. Dans l’Illinois, au moins six personnes sont mortes dans l’effondrement d’un entrepôt Amazon. Jeff Bezos, le fondateur et ex-patron d’Amazon, a réagi à cette tragédie, indiquant que lui et ses équipes « ont le cœur brisé » et « nos pensées et prières vont à leurs familles et à leurs proches ».

Au moins 40 tornades ont été signalées entre vendredi soir et samedi matin dans l’Arkansas, l’Illinois, le Kentucky, le Missouri, le Mississippi et le Tennessee, selon le New York Times.