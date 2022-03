Apple Fitness+ se met enfin à l’heure française, et on ne parle pas ici seulement de la langue. La section Courez intègre donc enfin une petite promenade de santé musicale dans Paris (les 9 autres villes représentées sont toutes américaines). Le descriptif de cette activité a beau affirmer que Paris est « la ville lumière et de l’amour », on comprend aussi que Paris (ou la France en général) n’est plus le coeur de la musique qui bouge : la playlist proposée ne contient en effet pas un seul morceau d’un chanteur ou d’un groupe français (et que l’on ne vienne pas nous dire qu’il n’y a pas des créations françaises qui donnent envie de faire du footing, à commencer par les Daft Punk).

On a donc droit à du Kanye West, du Selena Gomez, du Major Lazer, du The Weeknd, etc. Paris dans tout ça, hormis quelques rappels sur le mot lumière dans le titre des morceaux…