Les premiers tests de l‘iPhone SE (3eme gen) sont tombés il y a quelques heures à peine, et le constat est un peu plus mitigé que ce à quoi Apple pouvait sans doute s’attendre. Tous les testeurs notent ainsi l’aspect vieillissant du design et de l’écran, qui sur le SE est loin d’être exaltant avec ses grosses bordures et sa technologie LCD, des specs « carrément dramatiques selon les normes de 2022 » pour le journaliste d’Engadget. Ce dernier regrette aussi le taux de rafraîchissement bloqué à 60 Hz, alors que « le Galaxy A52 [qui] a un Super AMOLED de 6,5″ fonctionne à 120 Hz ».

Même constat pour The Verge, qui estime que ce choix d’un écran technologiquement dépassé et d’un design « vintage » destine le SE à « quelqu’un qui veut juste un appareil iOS pour le moins d’argent possible et qui ne craint pas un petit écran. Pour tous les autres, je pense que ce design vintage est juste un peu trop daté et qu’il vaut probablement mieux le laisser dans le passé ». La taille de l’écran (4,7 pouces) n’est plus adaptée pour le surf juge aussi le journaliste : « L’internet et les applications modernes n’ont tout simplement pas été conçues pour un écran 16: 9 de 4,7 pouces ». Hormis ces critiques assez dures, The Verge estime que le SE est « par ailleurs un formidable téléphone de milieu de gamme ».



Les avis se font déjà beaucoup plus laudateurs dès que l’on aborde les performances de l’appareil. Forcément, avec un A15 sous le capot, l’iPhone SE envoie du pâté. « Le SE a obtenu de meilleurs scores que tout autre téléphone que nous avons testé, y compris le Samsung Galaxy S22 Ultra » affirme ainsi CNET. Pour The verge, le SE est taillé pour absolument tous les usages grâce à cette puce surpuissante, faisant remarquer au passage que l’exigeant Genshin Impact tourne comme une horloge sur le petit écran du mobile. Engadget est plus direct et juge que le SE propose vraiment beaucoup de puissance relativement à son prix.

Concernant la partie photo, les avis sont assez unanimes : le SE fait de bons clichés avec son unique capteur 12 megapixels (f/1.8), en partie d’ailleurs parce que le processeur A15 permet des traitements poussés (comme On a Deep Fusion, le Smart HDR 4 ou les styles photographiques). CNET regrette toutefois l’absence d’un mode nuit, « alors que d’autres téléphones au prix du SE, ou moins chers » proposent ce mode devenu assez banal. Engadget estime cependant que les clichés obtenus avec le SE valent bien ceux qui sont réalisés avec l’iPhone 13 mini.

L’autonomie de l’iPhone SE est louée par les testeurs américains (2 heures de plus que le précédent modèle), mais le site français Numerama estime que le mobile ne tient pas la journée en usage constant. « C’est un smartphone conçu pour celles et ceux qui ont de petits besoins » juge abruptement le site de référence.

En bref, un bilan assez contrasté pour cet iPhone SE de troisième génération, mais qui au global reste positif : même le sévère Engadget attribue au SE une note de 80/100, et les autres tests se situent globalement dans la même moyenne/appréciation générale.

Où précommander l’iPhone SE 3 (2022)

Le nouvel iPhone SE est disponible avec les coloris minuit, lumière stellaire et rouge (Product RED). Le modèle de 64 Go coûte 529 euros, celui avec 128 Go coûte 579 euros et celui avec 256 Go est proposé pour 699 euros. Il est possible de précommander un modèle sur l’Apple Store en ligne ou chez l’un des revendeurs listés ci-dessous :

Si vous préférez passer par un opérateur, voici les liens vers chacun d’entre eux :