La version finale de watchOS 8.5 est aujourd’hui disponible pour l’Apple Watch, avec quelques nouveautés au programme. La mise à jour est disponible pour les Apple Watch Series 3, 4, 5, 6, 7 et SE.

Les nouveautés de watchOS 8.5

Avec watchOS 8.5, il devient possible d’autoriser depuis son Apple Watch un achat ou un abonnement réalisé depuis l’application Apple TV. Aussi, le pass vaccinal européen peut maintenant être ajouté dans l’application Cartes pour y avoir rapidement et facilement accès. Aussi, la fonction de notifications d’arythmie s’améliore dans tous les pays où le système est disponible.

Autre nouveauté, la disponibilité de 37 nouveaux Emojis. Les nouveaux Emojis comprennent un visage fondant, un visage avec bouche diagonale et un visage saluant. Il y a également de nombreux nouveaux Emojis de main, dans différents tons de peau et combinaisons, y compris la poignée de main, les mains en cœur et la main avec l’index et le pouce croisés. Au niveau des Emojis pour les personnes, on retrouve une personne avec une couronne, un homme enceint et une personne enceinte. Il y a aussi un troll, un nid avec et sans œufs, une boule à facettes et une lèvre mordue.

Pour télécharger la mise à jour, ouvrez l’application Apple Watch sur l’iPhone rattaché à la montre. Rendez-vous ensuite dans l’onglet « Ma montre » puis dans Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la version finale de watchOS 8.5.