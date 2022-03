Apple a commencé à vendre des iPhone 12, 12 mini, 12 Pro et 12 Pro Max reconditionnés sur sa boutique en ligne. Il est toujours possible d’acheter des modèles neufs pour ceux qui le souhaitent.

Les iPhone 12 reconditionnés arrivent chez Apple

Pour le moment, les iPhone 12 reconditionnés sont disponibles sur le site d’Apple aux États-Unis et au Royaume-Uni. D’autres pays s’ajouteront à la liste au fil du temps. C’était la même histoire avec les autres produits reconditionnés, comme les Mac ou les iPad.

Aux États-Unis, Apple propose des iPhone 12 et des iPhone 12 Pro. Du côté du Royaume-Uni, on retrouve en plus les iPhone 12 mini et iPhone 12 Pro Max. Il existe différents coloris et différentes capacités de stockage. Il y a un point commun : la remise est environ de 15% par rapport au modèle neuf. Par exemple, un iPhone 12 reconditionné est disponible au prix de 619 dollars, contre 729 dollars pour un modèle neuf.

Chaque modèle est débloqué, il est possible d’utiliser la carte SIM de n’importe quel opérateur. Apple en profite également pour inclure une batterie neuve et une nouvelle coque extérieure. On retrouve également une nouvelle boîte blanche, un câble Lightning vers USB-C et tous les manuels. Pour ce qui est de la garantie, Apple propose une année et les acheteurs peuvent souscrire à l’AppleCare+.