Les nouvelles conditions de ventes de smartphones au sein de la communauté européenne obligent les fabricants à ne plus commercialiser de smartphones chargeurs et écouteurs inclus. Selon le Daily Mail qui a fait son petit calcul, Apple économiserait ainsi jusqu’à 32 euros en moyenne sur chaque iPhone écoulé. Sachant que depuis la mise en place de ces obligations commerciales près de 190 millions se seraient vendus, le site estime à 7 milliards d’euros les économies déjà réalisées par Apple. Cette économie massive pourrait atteindre les 10 milliards d’euros cette année puisqu’Apple prévoirait d’écouler entre 250 et 270 millions d’iPhone en 2022.

Et ce n’est pas tout, car le retrait des écouteurs et du chargeur aurait poussé nombre d’acheteurs d’iPhone… à acheter des AirPods et un chargeur Apple, cette fois au prix fort. Ou comment une idée « écologiquement » fondée à la base – Apple se fixe pour objectif réduire son empreinte de 2 millions de tonnes d’émission carbone/an – s’est transformée en une nouvelle machine à cash pour la firme de Cupertino…