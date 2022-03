Il y a du mouvement du côté de l’Apple Car. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, l’équipe qui s’occupe de la voiture a été dissoute et une réorganisation est nécessaire.

« L’équipe du projet Apple Car est dissoute depuis un certain temps. La réorganisation dans les trois à six prochains mois est nécessaire pour atteindre l’objectif d’une production de masse d’ici 2025 », indique Ming-Chi Kuo dans un tweet publié aujourd’hui.

