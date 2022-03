Après Acapulco et son casting très latino, Apple passe à l’heure latine avec Midnight Family, une série dramatique en 10 épisodes basée sur le documentaire primé Familia de Medianoche. Créée par Gibrán Portela et Julio Rojas, Midnight Family sera la première série Apple TV+ entièrement en espagnol !

L’actrice Renata Vaca jouera le rôle de Marigaby Tamayo dans la série latine Midnight Family

Le casting comprend Joaquín Cosío (“Narcos: Mexico,” “Suicide Squad 2”), Renata Vaca (“Dale Gas”), Diego Calva (“Babylon,” “Narcos: Mexico”), Yalitza Aparicio (“Roma”), Itzan Escamilla (“Élite”), José María de Tavira (“The Candidate”), Óscar Jaenada (« Hernán », “Luis Miguel: The Series”), Dolores Heredia (« Capadocia », “El Chapo”), Mariana Gómez (“The Queen of Flow”), et Sergio Bautista.

Cette nouvelle production racontera l’histoire de Marigaby Tamayo, une étudiante en médecine ambitieuse. Quand vient le soir à Mexico, Tamayo gère les urgences médicales en utilisant l’ambulance privée de sa famille ! Pablo Larraín et Juan de Dios Larraín, via leur société de production Fabula, financent en partie cette série 100% en langue espagnole (et qui n’a pas encore de date de sortie).

A noter qu’Apple TV+ a d’autres productions « espagnoles » sous le coude, comme Echo 3, un thriller dont l’action se déroulera en partie en Amérique du Sud, et Now and Then, un autre thriller tourné à la fois en anglais et en espagnol.