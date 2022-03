Le concept est pour le moins étrange. Apple a déposé auprès de l’USPTO (bureau américain des brevets) un brevet décrivant une utilisation assez insolite de l’Apple Pencil. Le stylet pourrait non seulement être reconnu à distance (il serait alors possible de lancer une application sans même toucher l’écran, via le stylet), mais en plus, une fois placé dans une encoche située juste au dessus du clavier, ce dernier pourrait aussi servir de second trackpad !

L’encoche permettrait en effet d’appuyer sur le stylet ou de le faire rouler sur lui-même, des mouvements qui pourraient être interprétés par l’interface macOS comme des commandes de scrolling, de défilement dans un menu, de sélection d’une application, etc.

L’aspect très peu conventionnel de cette technologie nous fait largement douter de son intégration dans un produit commercialisable, mais après tout, Apple a l’habitude de sortir des sentiers battus.