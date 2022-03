Et une fuite de plus pour l‘iPhone 14 ! Le journaliste Joshua Swingle publie sur son compte Twitter le leak supposé du schéma AUTOCAD de l’iPhone 14. Le leak en question est à prendre avec les pincettes d’usage sachant que des indices pourraient indiquer qu’il s’agit d’une image photoshoppée (aberrations de pixels dans la zone des capteurs sur l’écran). Si le combo « orifice pilule + trou » est bien confirmé en façade, c’est la déception en revanche concernant le bloc photo qui resterait donc proéminent, à contrario donc des nombreuses rumeurs de ces dernières semaines. Le design resterait identique à celui des modèles actuels.

Leaked iPhone 14 Pro CAD renders 😳

So much for a flat camera on the back… https://t.co/cDtJxVt7zd pic.twitter.com/G7rOLlvF6a

— Joshua Swingle (@JoshuaSwingle) March 16, 2022