Mauvaise nouvelle pour certains clients ayant commandé un Mac Studio : Apple annonce que la livraison se fera plus tard que prévu. Le délai est de l’ordre quelques semaines.

Une livraison plus tard que prévu pour certains Mac Studio

Sur Twitter par exemple, un utilisateur indique que son Mac Studio était au départ annoncé pour une livraison entre le 18 et le 21 mars. Mais Apple a changé la date de livraison et la commande est maintenant annoncée pour être livrée entre le 1er et le 5 avril. Pourquoi ce retard ? Apple ne donne pas la raison aux clients, mais on peut imaginer qu’il y a quelques soucis au niveau des usines de production pour répondre à la demande.

Mac Studio repoussé. Je suis dégoûté. Je devais le recevoir vendredi ou lundi, c’était en préparation d’expedition.

On va devoir attendre Avril.

Suis-je le seul dans ce cas là ? pic.twitter.com/vfZMwn1JRu — Sofian (@SofianSalmi_) March 16, 2022

Ce retard n’est pas commun pour Apple. C’est généralement l’inverse qui se produit, avec Apple qui donne une date et annonce finalement que la livraison se fera un peu plus tôt que prévu. Mais dans le cas du Mac Studio, c’est bien la situation inverse qui se produit. À voir si la date de livraison changera encore d’ici les prochains jours, pour le meilleur ou pour le pire.

L’annonce du Mac Studio remonte à la semaine dernière, lors d’une keynote d’Apple. Les précommandes ont été proposées dans la foulée de la conférence. Les premières livraisons auront lieu le 18 mars. En réalité, au moins un client a déjà reçu son exemplaire suite à gaffe d’un revendeur. Les photos de son ordinateur sont à retrouver sur cet article dédié.