L’info est courte, mais elle est d’importance pour tous les utilisateurs de Mac qui passent par Boot Camp pour se servir de logiciels « Windows ». Le menu des mises à jour Apple (Apple Software Update) nous informe en effet que Boot Camp version 6.1.17 est disponible et « prend en charge le moniteur Apple Studio Display lorsque Windows est exécuté via Boot Camp ». En d’autres termes, il devient possible de profiter de la plupart des spécifications techniques de l’Apple Display Studio avec des logiciels « Windows » (via Boot Camp donc).

Pour rappel, l’Apple Studio Display est un moniteur 27 pouces 5K (5 120 x 2 880 pixels soit 218 pixels par pouce), True Tone, avec une luminosité max de 600 nits, et la prise en charge d’un milliard de couleurs (P3)

Le moniteur Apple Studio Display peut être commandé sur le site d’Apple. Le prix démarre à 1749 euros pour le modèle équipé d’un verre standard et monte à 1999 euros pour le modèle avec verre nano-texturé. Les deux modèles de moniteurs seront disponibles à la vente dès demain 18 mars.

