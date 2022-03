Apple TV+ vise les jeunes avec une nouvelle série d’animation qui a pour nom Pinecone & Pony. Elle est produite par DreamWorks Animation, le célèbre studio à qui l’on doit de nombreux films d’animation.

Annonce de Pinecone & Pony sur Apple TV+

Basée sur le livre La princesse et le poney de Kate Beaton, Pinecone & Pony est une comédie animée en huit épisodes pour les enfants et les familles sur une jeune fille nommée Pinecone qui, avec l’aide de son meilleur ami Pony, apprend qu’il y a plus d’une façon d’être une guerrière. Ensemble, ils vont montrer à leur monde comment défier les attentes et que la vie peut être une aventure amusante si on la laisse faire.

La série est produite par DreamWorks Animation et First Generation Films, et la showrunneuse Stephanie Kaliner fait office de productrice exécutive. Kate Beaton, Christina Piovesan et Mackenzie Lush sont également des productrices exécutives. Le casting vocal (en anglais) comprend Maria Nash, Alicia Richardson, Andy Hull, Rachel House, Thom Allison, Chase W. Dillon et Viola Abley. Il n’y a pour l’instant pas d’information sur le casting vocal français (ou celui d’autres langues d’ailleurs).

Pinecone & Pony fera ses débuts sur Apple TV+ le 8 avril prochain. Le service de streaming ne précise pas pour l’instant si les huit épisodes sortiront d’un coup ou s’il y aura un nouvel épisode chaque vendredi.