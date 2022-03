Basée sur le podcast à succès WeCrashed : The Rise and Fall of WeWork, la mini-série WeCrashed débarque aujourd’hui sur Apple TV+. Le scénario s’inspire des évènements réels concernant le démarrage fulgurant puis la chute de la startup WeWork, qui proposait des espaces de coworking et a fini par peser 47 milliards de dollars en moins d’une décennie. En un an, la société et son bouillant fondateur Adam Neumann (interprété par Jared Leto), perdront tout, absolument tout. C’est ce gadin monumental que raconte la nouvelle série Apple TV+. Outre Jared Leto, le casting comprend Anne Hathaway, Kyle Marvin, America Ferrera et O-T Fagbenle.

Les trois premiers épisodes de WeCrashed sont disponibles sur Apple TV+. Les suivants seront proposés (à l’unité) chaque vendredi. A noter que dès vendredi prochain, la série Pachinko fera ses débuts sur Apple TV+, preuve qu’Apple a vraiment accéléré sur la cadence des sorties.