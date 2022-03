Lors de la conf-call (en visio) qui a suivi la publication des résultats de son entreprise, Oliver Blume, le CEO de Porsche a confirmé des discussions en cours avec Apple concernant des « des projets communs passionnants ». Le patron de Porsche précise que ces projets ne sont pas encore arrêtés (en clair, tout peut être encore annulé), une précision qui semble indiquer que le dialogue entre les deux sociétés porte sans doute au delà de CarPlay. Oliver Blume déclare en effet lors de la même visio que Porsche « a déjà CarPlay » et que des améliorations seront encore apportées à ce système embarqué.

Si ce n’est pas CarPlay, se pourrait-il que les « projets communs passionnants » puissent concerner l’Apple Car ? Le CEO de Porsche n’a pas souhaité en dire plus (CarKey pourrait aussi être concerné, restons zen), mais il est certain que sa petite phrase va alimenter les hypothèses les plus folles, d’autant que les rumeurs autour de l’Apple Car partent actuellement dans tous les sens.

