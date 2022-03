C’est acquis : Apex Legends Mobile n’aura pas grand chose à envier à ses homologues sur consoles et PC. Le FPS-Battle royale d’EA vient de se dévoiler sous la forme d’un trailer franchement enthousiasmant : graphismes, personnages, gameplay, tout semble copié/collé de la version PC, si ce n’est bien sûr quelques textures moins fines et une framerate un moins consistant que sur des machines à 3000 roros (pas possible !). Respawn Entertainment annonce tout de même des modes de jeu et des fonctionnalités adaptées au mobile, dont un mode mini-royale et d’autres encore à durée limitée (comme des évènements saisonniers en somme).

C’est aussi l’heure des préco pour Apex Legends Mobile, sur le site de l’éditeur concernant les joueurs iOS, ou directement sur le Play Store pour les joueurs Android. La préco pourra donner un accès anticipé au titre avant sa sortie mondiale prévue quelque part durant l’été 2022. Hâte !