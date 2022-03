L’Apple Studio Display ne serait-il donc qu’un iPhone ou un iPad géant ? On sait déjà que le moniteur d’Apple tourne sous iOS 15.4 (build 19E241) et dispose d’un processeur A13, mais les similitudes avec l’iPhone vont encore plus loin puisque l’on vient d’apprendre que l’Apple Studio Display embarque aussi 64 Go de capacité de stockage, à l’instar des iPhone 11 équipés eux aussi de l’A13 !

lol Studio Display has 64GB onboard storage?! pic.twitter.com/XfHGCYUYMG — Khaos Tian (@KhaosT) March 21, 2022

Seulement 2 Go de stockage serait réellement utilisé par le moniteur, mais Apple a peut-être d’autres « plans » pour une gestion plus étendue de ces 64 Go. Il ne fait plus guère de doutes que l’on assiste à une énorme rationalisation d’Apple autour de ses architectures Ax et Mx : les produits changent, mais le « moteur » technologique à l’intérieur est identique, ce qui permet sans doute à Apple de réaliser de très solides économies d’échelle. Et l’on voit mal pour quelles raisons les futurs produits pommés (Apple VR notamment) dérogeraient à ce principe.