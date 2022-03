Acheter ou louer des films ou des séries au sein de l’application Apple TV n’est plus possible sur Android TV ou Google TV. Ni Apple ni Google n’ont commenté officiellement sur ce point, mais plusieurs utilisateurs ont remarqué le changement.

L’application Apple TV perd des fonctions sur Android TV/Google TV

Les boutons pour acheter ou louer un contenu ont été remplacés avec la nouvelle mise à jour de l’application par un autre bouton qui a pour nom « Comment regarder ». Un appui dessus affiche le message suivant : « Vous pouvez acheter, louer ou vous abonner dans l’application Apple TV sur iPhone, iPad et d’autres appareils de streaming ».

Ceux qui veulent donc continuer à voir des programmes sur l’application Apple TV sont invités à les acheter ou à les louer depuis un iPhone, un iPad ou un Mac afin qu’ils apparaissent sur Android TV ou Google TV. Ce changement concerne plusieurs supports, dont les téléviseurs, la Nvidia Shield TV, le Chromecast et d’autres appareils du même genre.

Simple question : pourquoi ce retrait ? FlatPanelsHD suggère qu’Apple a peut-être retiré l’option d’achat et de location pour éviter les 30% de commission de Google. Mais cela ne reste qu’une hypothèse. D’ailleurs, ceux qui savent installer manuellement les applications sur Android TV/Google TV peuvent revenir à la version précédente de l’application Apple TV… et retrouver l’option d’achat et de location. Mais il est possible qu’elle soit prochainement complètement bloquée.