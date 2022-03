La capacité de la batterie de l’iPhone SE 3 (2022) est maintenant connue, elle est de 2 018 mAh. Cela représente une hausse de 11% par rapport au précédent modèle qui a vu le jour il y a deux ans.

Une plus grosse batterie avec le nouvel iPhone SE

C’est un démontage par PBKreviews qui nous permet d’apprendre la capacité de la batterie du nouvel iPhone SE. Selon Apple, ce gain de 11% permet d’avoir deux heures d’autonomie supplémentaires pour la lecture de vidéo et jusqu’à 10 heures d’autonomie supplémentaires pour la lecture de fichiers audio. C’est possible grâce à la plus grosse batterie et à la puce A15 qui arrive à mieux optimiser les performances que l’A13 du précédent iPhone SE.

Par ailleurs, nous apprenons que le nouveau téléphone utilise le Snapdragon X57 de Qualcomm comme puce réseau 5G. Ce modèle spécifique n’est pas listé chez Qualcomm, suggérant qu’il s’agit d’un modem personnalisé pour le compte d’Apple. Il est donc difficile de partager les détails techniques exacts. Nous savons seulement que l’iPhone gère la 5G « classique » sous les 6 GHz, mais pas la 5G millimétrique. Celle-ci propose de bien meilleurs débits, mais sa disponibilité est pour l’instant limitée. Elle n’est pas encore proposée en France par exemple, où nous devons pour le moment nous contenter de la 5G sous les 6 GHz.

Pour le reste, le nouvel iPhone SE reprend plusieurs composants que l’on retrouve dans le modèle précédent. Ce n’est pas réellement une surprise en soi, sachant que le design n’a pas changé.

iPhone SE 2 en haut, SE 3 en bas