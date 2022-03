Le Studio Display intègre le support de « Dis Siri », ce qui permet d’avoir la fonctionnalité sur d’anciens Mac qui ne pouvaient pas en profiter jusqu’à présent.

« Dis Siri » sur davantage de Mac grâce au Studio Display

Avec « Dis Siri », il est possible d’invoquer l’assistant d’Apple avec la voix, sans devoir lancer soi-même l’application. Cette commande vocale pour l’invoquer nécessite au minimum un MacBook Pro de 2018, ce qui met de côté les modèles de 2016 et 2017. Mais si on connecte un Studio Display à ces MacBook Pro, il est possible de dire « Dis Siri » pour faire n’importe quelle requête. Pour l’iMac, seuls les modèles de 2020 ou plus récents supportent nativement « Dis Siri ». En connectant le Studio Display, on peut avoir la fonctionnalité sur les modèles de 2017, 2018 et 2019. Un autre support intéressant concerne le Mac Pro de 2019 et les Mac mini de 2018 et plus récents.

Le Studio Display est compatible avec les modèles de Mac suivants exécutant macOS Monterey 12.3 (ou version ultérieure) :

Mac Studio (2022)

MacBook Pro 16 pouces (2019 ou plus récent)

MacBook Pro 14 pouces (2021)

MacBook Pro 13 pouces (2016 ou plus récent)

MacBook Pro 15 pouces (2016 ou plus récent)

MacBook Air (2018 ou plus récent)

Mac mini (2018 ou plus récent)

Mac Pro (2019 ou plus récent)

iMac 24 pouces (2021)

iMac 27 pouces (2017 ou plus récent)

iMac 21,5 pouces (2017 ou plus récent)

iMac Pro (2017)

Le Studio Display est disponible depuis quelques jours. Il débute à 1 749 euros et se veut 5K avec une dalle de 27 pouces. Il est disponible à l’achat chez Apple et plusieurs revendeurs :