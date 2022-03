Aussi étonnant qu cela puisse paraître, l‘iPhone 14 Pro ne croule pas vraiment sous les rendus 3D. Ce ne sont pourtant pas les leaks, schémas CAO ou coques d’accessoiristes qui manquent. Et justement, c’est ici un fabricant d’accessoire pour smartphones, la société Pigtou, qui a demandé au leaker David Kowalski (plus connu sous son nom de scène xleaks7) de réaliser un joli rendu 3D de l’appareil prenant bien sûr en compte les rumeurs les plus récentes et surtout les plus probables. On se retrouve donc avec un iPhone au design général toujours aussi inspiré de l’iPhone 4, mais sans la fameuse encoche cette fois (remplacée par le combo orifice pilule + trou), et un bloc photo arrière qui dépasse toujours un peu (les premières rumeurs faisaient état d’un bloc ne dépassant pas du boitier, mais ça a changé récemment).

Pour le reste, rien ne change, hormis bien sûr ce que l’on ne voit pas, c’est à dire le processeur Bionic A16 (15 pour l’iPhone 14) épaulé par 6 Go de RAM et un capteur télescopique pour un plus gros zoom. Les iPhone 14/14 Pro seront probablement dévoilés lors d’une keynote en septembre.