Les utilisateurs de Discord n’auront plus besoin d’un passer par Rosetta 2 pour utiliser le logiciel avec leur Mac « Apple Silicon ». Après une phase de bêta de quelques mois, Discord tourne désormais nativement sous les processeurs M1, M1 Pro, M1 Max et M1 Ultra, et bien évidemment, les premiers retours font état de performances nettement améliorées, sans même parler des gains d’autonomie pour les MacBook Air et MacBook Pro sous puce M1.

Discord étant devenu LA plateforme de messagerie multi-domaines sur Mac, la compatibilité avec les Mac M1 était devenue plus que nécessaire, d’autant qu’Apple est rentré dans la seconde et dernière année de sa bascule complète vers les puces Apple Silicon (on n’attend plus que le Mac Pro en fait). La dernière version universelle du logiciel (qui ne pèse que 368 Mo) est actuellement en cours de déploiement. Un peu de patience donc…