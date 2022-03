Apple annonce des nouveautés pour les créateurs de podcasts, avec notamment des statistiques concernant leurs abonnés. Il y a également du nouveau concernant les fichiers audio.

Des statistiques pour les podcasts Apple

À partir d’avril, les créateurs de podcasts passant par Apple pourront voir le nombre d’abonnés par programme et mesurer facilement le nombre d’abonnés d’un programme à l’autre. Une fois qu’ils auront sélectionné un contenu, ils pourront rapidement voir le nombre de nouveaux abonnés arrivés au cours de la semaine, du mois, des 60 derniers jours et de toute l’année. Ils pourront également voir le temps d’écoute en pourcentage de ceux qui sont abonnés à un programme et ceux qui ne le sont pas. En naviguant dans le menu Tendances, les créateurs pourront afficher un graphique des abonnés dans le temps et le nombre d’abonnés gagnés ou perdus un jour spécifique ou pendant une période donnée.

De plus, les fichiers audio MP3 sont maintenant acceptés pour les podcasts payants, en plus des fichiers WAV et FLAC. Autre nouveauté : les créateurs peuvent désormais personnaliser leurs bannières d’abonnement en ajoutant des messages promotionnels personnalisés aux chaînes et aux podcasts.

Enfin, Apple annonce « Jump Start », une fonctionnalité conçue pour permettre aux créateurs de podcasts inscrits au programme d’Apple de demander des conseils aux équipes pour les aider à lancer leurs abonnements afin de mieux monétiser leurs podcasts.

Toutes les nouveautés annoncées sont disponibles dès aujourd’hui, sauf les statistiques qui arriveront le mois prochain.