Petit rappel introductif : Homebridge permet d’intégrer des appareils domotiques intelligents qui ne prennent pas nativement en charge HomeKit. A l’heure actuelle, il existe plus de 2 000 plugins Homebridge qui prennent en charge des milliers d’accessoires domotiques (Nest, Kasa TP-Link, Zigbee, Belkin Wemo, monQ, UniFi Protect, etc.).

Oui mais voilà, iOS 15.4 semble (parfois) casser la compatibilité avec Homebridge, ainsi qu’en attestent de nombreux fils de discussion sur Reddit. Un utilisateur explique ainsi que « depuis la mise à jour 15.4 d’hier, les commandes Siri pour ces appareils ne fonctionnent plus : je reçois juste une réponse « euh, oh il y a un problème ». Une utilisatrice cette fois fait part de son problème : « J’ai deux maisons installées, toutes deux avec leurs propres concentrateurs Raspberry Pi / w Homebridge et AppleTV. Après la mise à niveau de mon iPhone vers la version 15.4, toutes les lumières activées HB et Nest donnent l’erreur « Pas de réponse ». Dans les deux maisons, sur iPhone via l’application HK, Siri et sur ATV – les scènes ne fonctionneront pas. Mon petit ami qui est toujours sur 15.3 n’a aucun problème du tout. Quelqu’un a une idée? ». Et il y en a ainsi sur des pages et des pages de discussion Reddit.

A noter tout de même que les réponses à ces témoignages semblent indiquer que tous les utilisateurs de plugins Homebridge ne sont pas concernés par ces soucis de compatibilité, ce qui rajoute encore un peu d’épaisseur à ce mystère. On note enfin que dans la plupart des cas problématiques, une réinstallation du système ne résout pas les soucis constatés. Apple a bien évidemment été averti de ces compatibilités hasardeuse, mais n’a pas encore réagi.

