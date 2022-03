Severance, la nouvelle série (géniale) d’Apple TV+, met en scène une société, Lumon, qui invite nombre de ses employés à subir une opération chirurgicale de « séparation », après laquelle les souvenirs liés à la vie professionnelle ne sont plus reliés aux souvenirs de la vie privée. En d’autres termes, chaque employé de Lumon oublie tout ce qu’il a fait chez lui dès qu’il rentre dans l’ascenseur de Lumon, et il oublie tout ce qu’il a fait au bureau quand il en sort après sa journée de travail.

Créée par Dan Erickson sur une idée de Ben Stiller, Severance est un pur bijou d’étrangeté… et de msie en scène. Au décors épurés et faussement vintage répondent des plans qui mettent en valeur la gestion à la fois hyper rationnelle et absurde de l’espace. Les interprétations brillantes d’Adam Scott, Zach Cherry, Britt Lower, John Turturro, Patricia Arquette et de Christopher Walken font le reste…

